"El Gran Chef Famosos": José Peláez REGRESA a la conducción del programa tras su reciente matrimonio

Después de disfrutar de unos días de descanso tras su reciente matrimonio, el carismático conductor de televisión, José Peláez, ha regresado con renovadas energías a la cocina de "El Gran Chef Famosos: El Restaurante". Incluso, realizaron un avance del programa, donde se observa el cálido recibimiento que le brindan tanto sus compañeros del jurado como los participantes del reality culinario.

José Peláez retorna a la cocina de "El Gran Chef Famosos: El Restaurante" tras una intensa noche de eliminación, en la cual el actor Emilram Cossio se convirtió en el tercer participante en despedirse de la competencia.

Por este motivo, esta noche, todos los participantes vinieron vestidos de negro, en símbolo de luto por la eliminación de Cossío. A excepción de Flavia Laos, que fue quien venció al participante en la competencia.

Las palabras de bienvenida para Peláez fueron cortas pero profundamente emotivas. Sin embargo, las declaraciones del jurado Javier Masías destacaron especialmente, al recordar los dos reemplazos temporales en la conducción y expresar que ninguno se comparaba con la calidad de Peláez.

"Ayer han tenido que traer a dos reemplazos y no le llegan ni a los talones. Está muy bien que usted esté acá. Lo he extrañado, señor Peláez, no falte tan seguido, se me va la maldad cuando usted no está", exclamó.