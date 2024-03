¿Volverá? Mathías Brivio habla sobre un posible regreso a 'EEG' tras ingresar a 'El Gran Chef Famosos'

26/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mathías Brivio fue uno de los célebres conductores de 'Esto es Guerra', por ello, sorprendió a todos los seguidores del reality cuando anunció su salida del programa. Esta vez, el presentador de TV, decidió darse a conocer en otra faceta y será parte de la nueva temporada de 'El Gran Chef Famosos'.

Como se sabe, desde hace un tiempo, Brivio forma parte de la familia de Latina, debido a que conducía el programa 'Sábados en Familia'. Sin embargo, habló sobre la posibilidad de volver al reality de competencia.

¿Volverá a 'Esto es Guerra'?

Mathías Brivio comentó acerca de los nuevos rostros que se encuentran al frente de 'Esto es Guerra', con la llegada de Cristian Rivero y Katia Palma, quienes se unieron a Johanna San Miguel y Renzo Schuller.

"No he podido verlos, te soy sincero, pero son tremendos conductores. Estoy seguro que lo están haciendo muy bien", aseguró Brivio, quien también se refirió a su excompañera, Johanna San Miguel, y los enfrentamientos que se han evidenciado dentro del programa.

"Johanna es intensa, pero es una de las mejores conductoras del país y ella sabe manejar muy bien el humor, la tensión, estoy seguro que lo está haciendo espectacular, como siempre", manifestó Mathías.

Como era de esperarse, fue consultado sobre la posibilidad de volver a 'EEG' y sorprendió con su respuesta: "Siempre he dicho que, en ningún ámbito, no hay que decir nunca, jamás voy a renegar de mi pasado y tampoco tendría por qué decirte que no regresaría a conducir un programa así", aseguró el participante para Infobae.

Entusiasmado con 'El Gran Chef Famosos'

Por otro lado, se mostró muy emocionado por ser parte de la nueva temporada de 'El Gran Chef Famosos' y contó que no cocina nada mal.

" Me gusta cocinar, en mi casa soy yo el que cocina, no sé si cocino bien o mal, pero al menos a mi familia le gusta . Mi debilidad son los dulces, no me gustan mucho prepararlos porque hay que ser muy riguroso en cuanto a las medidas y yo soy bien desordenado y ese es otro problema para mí en este programa porque soy muy desordenado, tengo que aprender a ordenarme porque tengo que manejar tiempos, manejar ingredientes y eso es lo que creo que me va a costar", confesó Brivio.

Como se mencionó, Mathías Brivio será parte de la nueva temporada de 'El Gran Chef Famosos', sin embargo, no descartó volver, en un futuro, a la conducción de 'Esto es Guerra'.