¡Lamentable! Flavia Laos se quiebra EN VIVO por la salud de su abuelito: "Son días muy complicados"

19/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Flavia Laos se presentó en 'Mande Quien Mande' y protagonizó un conmovedor momento al compartir una difícil situación que atraviesa su familia. En la última edición del programa, la influencer conto que su abuelito está pasando por un momento complicado en su salud, por lo que se encuentra hospitalizado.

Todo empezó cuando la cantante recibió un cuadro familiar donde aparece su madre, su hermana y su abuelo. Este presente la emocionó hasta las lágrimas y, fue en ese momento, cuando contó los momentos dolorosos por los que está pasando.

Flavia Laos se quiebra por su abuelito

En medio de su presentación en 'Mande Quien Mande', Flavia Laos reveló que su abuelo, actualmente, está internado en una clínica, debido a su complicado estado de salud.

Aww mi abuelito, en verdad que no teníamos una foto todos juntos, y esto es algo muy especial. Mi abuelo ahorita no está bien, está en la clínica y estamos pasando días muy complicados ", dijo la influencer.

María Pía Copello se solidariza

Ante esta complicada situación, la conductora del espacio, María Pía Copello, se solidarizó y le dedicó unas palabras de aliento, donde resaltó su gran fortaleza.

"Sí, lo sabemos Flavia, queremos que te lleves este presente de amor, siempre te hemos visto además al lado de tu abuelito, siempre engriéndolo y es algo que queríamos que ustedes lo tengan, compartirlo con ustedes y entendemos el momento que deben estar pasando. Y nada, yo sé que esto va a pasar muy pronto, tranquilas, ojalá que todo salga muy bien, es mi deseo de todo corazón".

Flavia Laos responde a detractores

Hace unos días, Flavia Laos dejó boquiabiertos a todos sus seguidores al aparecer, en redes sociales, con un nuevo look completamente diferente al que nos tenía acostubrados. Sin embargo, sus detractores no duraron en criticarla.

Tras ello, la influencer les respondió tajantemente y se mostró segura de sí misma: " A mí me encanta que escriban (en sus redes) porque me dan rating . Cada vez que me critican, para mí es lo máximo (...) No me molesta, es mi cara, mi cuerpo, mi vida. Yo puedo hacer lo que quiera, si es que quiero, esta es mi cara. Yo sé que soy linda", dijo para Trome.

Asimismo, aseguró que no le molesta ser comparada con Sheyla Rojas, quien ha recibido un sinfín de críticas, en estos últimos años, por todos los 'retoquitos' a los que se ha sometido.

Como se mencionó, Flavia Laos protagonizó un conmovedor momento al hablar sobre la salud de su abuelito, quien se encuentra hospitalizado.