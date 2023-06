Katia Palma revela cuantos kilos perdió luego de comenzar un régimen alimenticio

La comediante y exjurado de "Yo soy", Katia Palma confesó en el programa Amor y Fuego de Rodrigo Gonzáles "Peluchín" y Gigi Mitre cuántos kilos habría perdido luego de comenzar un régimen alimenticio.

Katia Palma al encontrarse en el set de televisión de A y F, no dudó en parchar a los entrevistadores al decirle que no hablaría sobre su peso. Sin embargo, la astucia de Gigi pudo más y pudo sacarle una revelación.

Rodrigo más conocido como "Peluchín" la confrontó al decirle que la cantidad de kilos que había mencionado no son nada "pocos" para lo que habría perdido.

La exclaun de 'El Santo Convento' no se contuvo la risa ante la reflexión del conductor de Amor y Fuego.

Mucho se ha especulado sobre el peso de la expataclaun y en febrero de este año, Palma declaró para un programa su proceso de transformación y cómo hizo para verse tan esbelta.

"Llevo entrenando casi dos años. Reduje medidas, obviamente bajé entre unos 20 a 25 kilos. Hay que hacer un trabajo contantemente. Lo más importante es la actitud. Me siento diferente. Ahora sí me gusta entrenar", señaló para un medio local.

La exconductora de "Yo soy", en aquella ocasión, dijo también que para lograr su peso ideal tuvo que someterse a un proceso de liposucción.

"Uno trata de hacerse sus arreglitos (...) Uno siempre quiere verse bien. Claro que me dio miedo. Me gusta cómo me veo, a veces evito ángulos que no me favorecen", aseveró para el canal de Youtube de "La Linares".