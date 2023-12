"El Gran Chef Famosos: La Revancha": Ale Fuller, Renato Rossini Jr. y Junior Silva pasan a noche de sentencia

Junior Silva, Ale Fuller y Renato Rossini Jr. no lograron convencer los paladares del jurado de 'El Gran Chef Famosos: La Revancha', por lo cual, ahora deberán redoblar sus esfuerzos en la próxima edición del reality culinario y lograr pasar al siguiente nivel.

En la última edición del programa, que logró conquistar los corazones de las familias peruanas, Natalia Salas dio la bienvenida a las seis celebridades que lograron cautivar al público y por ello tienen un lugar en esta edición para lograr ganar la famosa 'olla de oro'.

Una vez listos, Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías dieron algunos consejos para que puedan preparar el primer plato: sesos rebozados, en solo 30 minutos.

Los inconvenientes no tardaron en aparecer, ya que el 'Loco' Wagner se confundió de receta y pensó que prepararía un plato de la selva como la cecina.

"Cuando a mí me dijeron que íbamos a cocinar sesos, pensé que íbamos a hacer cecina", dijo el 'Loco'. "Sí, espero amigo de verdad que cocines mejor de lo que ha salido tu chiste", le señaló la conductora invitada.

Por su lado, el jurado comenzó a analizar el desempeño de todos los participantes y revelaron quienes eran sus favoritos y qué celebridades no pasarían de nivel.

Una vez culminado el tiempo, Giacomo, Masías y Rossinelli pasaron por cada estación para dar su punto de vista de cada plato y acordaron que la persona que se llevaría el beneficio de la noche era Ale Fuller.

Para el segundo plato de la noche, Javier reveló que debían hacer un rico 'pollo a la Big Cola', en solo 60 minutos. Todos estaban preocupados, pero amenizaron la noche al conocer que Renato Rossini Jr. sería el apoyo de Ale en la preparación, debido a su reciente ampay.

Ante las constantes bromas sobre "su peculiar relación", el joven Renato se mostró muy nervioso en el show y tuvo problemas en su comida, por lo cual Masías decidió llamarle la atención.

"Estás haciendo todo al revés que Ale Fuller. Lo opcional lo has terminado y lo obligatorio ni siquiera empiezas. No te distraigas, enfócate en la cocina. Sesos, no corazones", dijo el jurado.