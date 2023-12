¿Es el fin de 'El Gran Chef Famosos'? Javier Masías hace tremenda confesión sobre la competencia

El jurado Javier Masías tuvo un polémico comentario en la última edición de 'El Gran Chef Famosos' y muchos usuarios presentaron su preocupación ante un posible fin del programa culinario.

En la última edición de la producción de 'Rayo en la Botella', se realizó la temida noche de eliminación, donde Karina Calmet, Junior Silva, Susan León y Armando Machuca debían luchar para no ser eliminados de manera permanente.

En el momento de la bienvenida del programa, la popular Nelly Rossinelli se mostró melancólica por tener que despedir a uno de sus 'pericotitos' alegando a que es "difícil" despedir a alguien que conoces mucho tiempo.

Acto seguido el crítico gastronómico hizo una revelación, que José Peláez se ausentará unos días de la competencia para realizar un viaje internacional y participar en una importante maratón

La reacción de Masías a este comentario sorprendió a muchos seguidores, debido a que aseguró que a estas alturas de la competencia "le da lo mismo" quién se va y quién se queda en el programa.

"Esta competencia ya me da lo mismo, que se vaya cualquiera me da lo mismo", dijo enojado.

Para el segundo plato de la noche, los famosos debían incursionar en el mundo de las comidas prolijas. Asimismo, la jurado reveló el ingrediente principal para la segunda preparación: era carne de res, con esa proteína, los participantes debían cocinar "Tacu tacu con lomo saltado".

Finalmente la línea de jueces decidió salvar al actor cómico y su colega y al locutor de radio, quienes continúan en competencia. Sin embargo, la veterana actriz no corrió con la misma suerte y fue eliminada.

"Me fuí por medio punto. Así es la vida, es un azar, no pensé que me iba a tocar a mi porque le puse toda la intención, toda la gana toda la fuerza. Lamentablemente el puntaje no me alcanzó y no puedo seguir. Igual gracias por apoyarme en todo momento", dijo en el confesionario.