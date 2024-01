"El Gran Chef Famosos: La Revancha": Nico Ponce, Mesones, Machuca y Milene Vázquez pasan a eliminación

Los platillos de Nico Ponce, Mauricio Mesones, Armando Machuca y la actriz Milene Vázquez no convencieron del todo al jurado de 'El Gran Chef Famosos: La Revancha', por ello, los 4 participantes pasan a la temida noche de eliminación del programa de cocina.

El conductor del reality que ganó gran popularidad entre las familias peruanas, José Peláez, dio la bienvenida a las seis celebridades sentenciadas, Mónica Torres, Armando Machuca, Milene, Mauricio Mesones, Nico Pone y Tilsa Lozano, que buscaban demostrar todos sus conocimientos culinarios y redoblar sus esfuerzos para lograr pasar al siguiente nivel de la competencia.

Peláez sorprendió a todos que habría un sorteo para la ubicación de cada participante en las estaciones y puedan seguir paso a paso las indicaciones del jurado Nelly Rossinelli para hacer el primer plato de la noche: sándwich de atún con crema de palta con brochetas de frutas tropicales con formas más fresas bañadas con chocolate y kiwicha inflada y huevos en forma de animalitos y decorados.

Como era de esperarse, los contratiempos e inconvenientes no tardaron en aparecer, ya que los participantes no lograban seguir el ritmo de cocina de la 'Mamá de los pericotitos', e incluso le pidieron que vaya más despacio.

"Un ratito", expresó Milene Vázquez. "Nooo, Nelly, nooo. Todavía me falta tiempo (...) En las temporadas pasadas no era así", comentó Nico.

Tras revelar que la persona que obtuvo el beneficio por presentar una mejor sazón fue Mónica Torres, se recalcó que el siguiente plato a preparar era pulpo a la parrilla con risotto. A pesar de tener un buen avance, la actriz tuvo un nuevo problema con las llamas de su cocina y casi ocasiona un accidente.

Mónica no tuvo que ir a traer los insumos a su mesa, pero hubo algo que la retrasó por unos segundos. Una jarra que estaba cerca a la candela se prendió. Esto no pasó a mayores, pero Javier Masías no dudó en lanzar su comentario. "Otro incendio cortesía de Mónica Torres".