El pronunciamiento de Sergio Galliani tras lanzarse al público y caer al piso

Sergio Galliani fue protagonista de un bochornoso momento mientras realizaba un concierto junto a su banda rockera Chabelos. Al mismo estilo que los antiguos cantantes de rock, el artista se lanzó hacia el público creyendo que lo atraparían. Sin embargo, no fue así. Hoy, el recordado actor de la serie "Al fondo hay sitio" usó sus redes sociales para pronunciarse sobre esta aparatosa caída.

El actor reveló que no solo sus fanáticos se alertaron tras la difusión de la noticia, pues sus amigos y familiares lo llamaron por teléfono para saber cómo se encontraba. Por ello, Sergio Galliani tuvo que recurrir a sus redes sociales para informar sobre su estado de salud.

"Hoy me levanté lunes y vi una cantidad de WhatsApp y mensajes de amigos preguntándome por teléfono. No sé qué pasó, han viralizado el tema de la caída que tuve en el concierto del sábado. Sí, me caí y me paré y seguí cantando. Terminamos el concierto como debió ser, no fue para nada grave, fue una herida pequeña. Es más, les voy a enseñar lo que tengo, acá está (mostró su brazo). Un parche, una heridita pequeña y nada más", inicia su discurso.