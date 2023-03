Mayra Couto y su polémico saludo de 25 dólares: "No sé si eres bonita o bonite"

Mayra Araceli Echevarría Couto ya no se encuentra trabajando en la exitosa serie "Al fondo hay sitio"; sin embargo, la actriz ha encontrado una nueva forma de recursearse: cobra 25 dólares por saludo a través del sitio web famosos.com.

En redes sociales se difundió el video saludo que Mayra Couto envió a una fanática. En las imágenes, que están siendo muy criticadas por los cibernautas, se escucha a la actriz utilizando el lenguaje inclusivo, ya que esta persona así lo solicitó.

"Hola, Georgia, cómo estás, soy Mayra Couto y quiero mandarte un super beso. Un beso enorme, muchas buenas vibras para tus exámenes, me dicen que te gusta el lenguaje inclusivo, no sé si eres bonita o bonite", fueron las palabras de la actriz.

Diferentes figuras de la farándula peruana han encontrado un negocio rentable: la venta de saludos personalizados. Mayra Couto no se quiso quedar atrás y decidió unirse a este recurseo, así lo anunció en sus redes sociales. El precio por cada video es de 25 dólares.

En 2019, la actriz peruana Mayra Couto causó polémica por utilizar el lenguaje inclusivo en sus redes sociales. Las palabras de la actriz indignaron a los cibernautas, quienes comenzaron a criticarla.

"Nosotras vamos a cambiar el mundo. ¿Suena imposible? Es porque nos han hecho creer que no podemos. Pero lo venimos haciendo desde hace mucho: el voto, el derecho a divorciarnos, a que no nos quiten la custodia de nuestros hijos, a trabajar, a estudiar. Ahora, usemos todo lo que aprendimos y vayamos por nuestros sueños", inició su mensaje.

"Niñas, ustedes pueden ser lo que quieran ser. No hay nada que no puedan lograr. Aunque sea mamá la que diga que no podrás, aunque sea papá, aunque sean tus amigas del colegio. En silencio, recuerda que la única que sabe lo que quiere, eres tú y vas a encontrar la forma de lograr tus metas. Y si queremos que en el mundo haya más espacio para nosotras, por qué no le decimos MUNDA? Te van a decir que no digas eso, así que...", finalizó