Shirley Arica se confiesa: "Hice el delicioso en la vía pública y no me grabaron"

Shirley Arica remeció la farándula local en su última transmisión de su su programa virtual "Entre tragos". La popular 'Chica realidad' confesó en una conversación con Jonathan Rojas, exmiembro de los Hermanos Yaipén, que tuvo intimidad en la vía pública.

¿Qué contó Shirley Arica?

Durante la conversación para el programa virtual "Entragos", Shirley Arica aprovechó la oportunidad para contarle a Jonathan Rojas que nunca se ha enamorado. "Si retrocedo el tiempo, puedo decir que no me he enamorado de verdad", afirmó. "Estoy buscando a un hombre de ojos claros y que me cante", dijo haciendo referencia al cantante de cumbia.

Asimismo, aprovechó para hacerle una revelación sobre su vida sexual. "Yo he hecho el delicioso en la vía pública. Yo sí y no me grabaron. ¿Tú no? No sabes lo que te pierdes". La confesión de Shirley Arica sorprendió a Jonathan Rojas.

Shirley Arica en Unlok: ¿Cuánto cobra por suscripción?

Al igual que otras modelos peruanas, Shirley Arica ha decidido vender contenido para adultos, pero no en OnlyFans. La popular 'Chica realidad' es parte de una nueva plataforma llamada Unlok.

Los periodistas del programa "Magaly Tv, La Firme" se suscribieron a la plataforma de Shirley Arica y se dieron con la sorpresa que es el mismo contenido de su Instagram. El costo es de US$ 10 al mes.

¿Shirley Arica tuvo un romance con Jefferson Farfán?

En una entrevista con un medio local, Shirley Arica confesó que invitó a la 'Foquita' a su programa virtual "Entragos"; sin embargo, él se niega. "A Jefferson Farfán ya le he dicho, pero se hace el loco. Es un chico muy caballero, me cae súper bien y hemos coincidido en varios lugares", reveló. Además, dijo que, si llegara a grabar una entrevista con él, no sería como la que hizo a Jazmín Pinedo o Yaco Eskenazi. "Por eso tiene miedo de ir a mi programa", agregó.

La modelo peruana también confesó que, en el pasado, tuvo algo más que un vínculo amical con Jefferson Farfán. "Ya le he ido, pero ahora somos amigos (...) No, porque en la repetición no está el gusto. Es como si todos los días comiera cebiche, hay que variar de platos".

A inicios de marzo, Shirley Arica reveló en una entrevista con "Magaly Tv, La Firme" que el futbolista peruano se encuentra enojado con ella por su confesión. "Hoy por hoy, no somos tan buenos amigos, porque yo creo que ya me odia (...) Vi unos comentarios de que él estaba fastidiado con lo que había dicho", contó.