¿El regreso de One Direction? Liam Payne desata las especulaciones de un posible reencuentro

Hace poco, Liam Payne, Louis Tomlinson y Niall Horan se encontraron en un estudio de Los Ángeles con el propósito de grabar nuevamente como grupo, siete años después de la disolución de One Direction. Sin embargo, los ex compañeros Harry Styles y Zayn Malik no formaron parte de esta reunión.

Desde que anunciaron que seguirían carreras separadas a nivel profesional, Liam, Louis y Niall han sido los que más han mantenido contacto entre sí. Existe la creencia de que incluso han colaborado en una canción que se incluirá en el segundo álbum en solitario de Payne.

El reencuentro de One Direction

Aunque el cantante aún no ha confirmado ni negado nada, durante una reciente entrevista con el periódico Mail On Sunday, reveló algo que podría ser emocionante para muchos de sus fans. "Aunque no sé mucho al respecto, recientemente hemos iniciado un nuevo chat grupal, así que eso es algo".

Debido a su amplia experiencia lidiando con la prensa, Liam era plenamente consciente de que su comentario generaría una gran controversia. Si lo expresó, es porque tiene la intención de que se convierta en conocimiento público, lo que sugiere que hay una razón detrás de ello. Sin embargo, no especificó si Harry forma parte de ese grupo.

Antes de anunciar un descanso en 2016, que finalmente se reveló como permanente, el grupo lanzó cinco álbumes de estudio.

Anteriormente, ocurrió la primera salida cuando Zayn Malik abandonó la banda un año antes. La razón de su partida fue el abrumador peso de la fama, y expresó su deseo de vivir una vida más común para alguien de su edad. Aunque no logró su objetivo, desde entonces no ha mantenido contacto con el grupo ni con sus antiguos compañeros.

¿Zayn Malik estará en el reencuentro de One Direction?

Desde entonces, el cantante ha llevado una vida retirada en gran medida de la esfera pública debido a sus problemas de ansiedad. Estos problemas han resultado en ataques de pánico antes de actuaciones importantes. Además, no pudo participar en la reunión que tuvo lugar en 2016, que coincidió con la trágica pérdida de la madre de Louis Tomlinson.

Los demás miembros del grupo estuvieron presentes para brindarle apoyo en su actuación programada en la final del programa The X Factor, donde se conocieron y se hicieron famosos. Sin embargo, Zayn no asistió a ese encuentro, lo cual Louis nunca ha llegado a perdonarle.

Los rumores sobre la reunión en Los Ángeles y la confirmación de la existencia de un grupo de WhatsApp han avivado nuevamente las esperanzas de los fans que anhelan ver al grupo reunido y creando nueva música.

Sin embargo, parece altamente improbable que Zayn esté interesado en trabajar nuevamente con Niall, Louis, Harry y Liam. Liam, por su parte, simplemente encoge los hombros y se niega a hacer más comentarios cuando se le pregunta si todo esto sugiere que el regreso de One Direction está cerca. Habrá que continuar esperando para ver si algún día los sueños de sus seguidores se hacen realidad.