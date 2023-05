Marisol revela que no trabaja con mujeres porque "los varones son más responsables"

23/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En el programa de YouTube de Ricardo Mendoza y Jorge Luna, la cantante Marisol ha generado asombro al compartir sus últimas afirmaciones, revelando la razón por la cual tiene preferencia por trabajar con hombres en lugar de mujeres.

Las declaraciones de Marisol

Durante su diálogo con los presentadores del programa, Ricardo Mendoza y Jorge Luna, Marisol explicó que le resulta "complicado" colaborar con mujeres cuando se le preguntó sobre la composición exclusivamente masculina de su orquesta.

"Es difícil trabajar con chicas porque hay algunas que son responsables y otras muy irresponsables", dijo la 'Faraona'.

Sin embargo, Ricardo Mendoza y Jorge Luna profundizaron en esta decisión poco común de la cantante de cumbia, y ella respondió de manera contundente.

"Voy a ser sincera, por la mala experiencia que tuve con una de mis bailarinas que me ayudó, me abrió los ojos y dije, le doy las gracias", señaló la cantante.

Y concluyó con una declaración controversial que probablemente le genere críticas. "Mil veces prefiero trabajar con varones, que son más responsables".

Marisol llora al revelar distanciamiento de su hijo

La cantante Marisol se presentó en el programa "Mande quien mande" en conmemoración del Día del Trabajador, y aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre su pasado en el mundo laboral.

Durante la conversación, se mencionó a sus parientes, pero la 'Faraona' sorprendió al revelar que no atraviesa por una buena situación en su vida familiar, a diferencia de su exitoso ámbito musical, ya que se encuentra distanciada de su hijo mayor.

La artista norteña no pudo contener las emociones al abordar este tema y admitió que suele ser una persona firme y radical cuando toma decisiones. "No estoy en un buen momento familiar, no estoy bien como mamá con él (su hijo).

"Nosotros tenemos sueños para nuestros hijos, ellos toman sus decisiones en el camino y a veces, sin querer, te rompen el corazón. Lo que me queda es desearle lo mejor (...). Yo soy una persona muy radical. Si a mí me fallas, para mí se acabó", dijo la intérprete de "La escobita".

La talentosa artista peruana también compartió sus vivencias como madre primeriza. Durante su testimonio, mencionó que tomó la decisión de ser mamá a una temprana edad, "Me hice mamá joven porque quería hacerlo. Cada decepción me hizo muy fuerte", expresó.

Marisol es una destacada intérprete de música cumbia en nuestro país, reconocida por sus canciones que capturan la temática del desamor. Su imagen refleja a una mujer fuerte y resiliente que no se amedrenta ante las adversidades.