¡En olor a multitud! Muñequita Milly fue velada en su barrio de Juliaca junto a más de 5 mil fanáticos

La Muñequita Milly era uno de las cantantes más querida en el sur del Perú, por lo que tras su llegada a su natal Juliaca, donde está siendo velada antes de su entierro, fue recibida por una multitud. Según estimaciones, el velorio de la folclórica tuvo una acogida de al menos 5 mil personas.

Recordemos que la artista sureña falleció este miércoles 3 de abril debido a una infección generalizada, producto de una presunta mala praxis durante una liposucción realizada por el Dr. Víctor Fong. El galeno perforó, en múltiples oportunidades, el intestino de la cantante, provocándole una septicemia que la tuvo en UCI varios días antes de morir.

Un equipo periodístico de 'Magaly Tv, la firme' llegó hasta el distrito de San Miguel, provincia de Juliaca. La familia de la muñequita Milly hizo el velatorio a puertas abiertas para que todos los fanáticos puedan despedirse de ella.

En las imágenes se pudo ver que la familia armó un estrado y toldo para que todas las personas puedan estar presentes. Aproximadamente hubieron más de 5000 fanáticos que llegaron hasta las afueras de la casa de la Muñequita Milly para despedirse de ella, ya que hoy sábado 6 de abril será enterrada aproximadamente a la una 1:00 P.M. en el camposanto de la ciudad.

La noche de ayer 'Magaly TV, la firme' conversó con Beatriz, amiga de la reconocida cantante de Puno, quien contó que la Muñequita estaba entre dos opciones de médicos para realizarse una cirugía de liposucción.

El primero médico se negó a operar a Flor Sheiza Quispe Sucapuca, debido a que no estaba en óptimas condiciones para la cirugía. Fue entonces que la cantante decidió acudir con el Dr. Fong, quien se procedió a hacerle la liposucción.

"Tenía dos doctores en mente para operarse. Ella me dijo 'Me voy a operar con el Dr. Fong porque él me dijo que lo puede hacer', el otro doctor le había dicho que no lo puede hacer ya que tenía que esperar 15 días antes de operarla, porque tenía que bajar de peso y hacer dieta", declaró.