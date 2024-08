¿En la quiebra? Christian Cueva "no tiene plata" por serios problemas económicos, asegura Pamela López

La denuncia de Christian Cueva sigue generando mucha controversia. Dentro de las nuevas revelaciones de Pamela López, se supo que el futbolista tendría serios problemas con la justicia peruana. Además, su aún esposa ha declarado que 'Aladino' estaría sin dinero.

Durante la entrevista que brindó a América Hoy, López lanzó una revelación muy peculiar, ya que ella asegura que su aún esposo tendría fuertes problemas financieros, afirmando que él "ya no tiene plata", causando asombro entre los conductores y espectadores del programa.

"No, para nada, Christian ni siquiera cuando estábamos juntos era un padre presente. Son muchas cosas que me hicieron tomar esta decisión. Desde que se salió de la casa, no (cumplió con destinar dinero para sus hijos), pero hace poco llegó un depósito, después de mucho esfuerzo por Internet", mencionó.