Christian Cueva revela que padece depresión tras ser denunciado por Pamela López: Este es su diagnóstico

Christian Cueva rompió su silencio para responderle a la denuncia de su aún esposa, Pamela López, afirmando que si bien es consciente de que posee una personalidad bastante compleja, no considera que sea un abusador. Además, para argumentar dicho pronunciamiento, el futbolista no dudó en mostrar un diagnóstico que confirma que padece de depresión crónica.

El volante nacional, Christian Cueva, utilizó sus redes sociales para compartir un extenso comunicado en el que aclara diversos puntos respecto a la demanda que le interpuso la madre de sus hijos, Pamela López.

Como se sabe, la empresaria, además de denunciarlo en televisión nacional, mostró una serie de pruebas en las que el futbolista aparece agrediéndola físicamente en un edificio ubicado en la ciudad Trujillo.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, 'Aladino' también difundió en su cuenta oficial de Instagram, un diagnóstico psicológico que data del 2023 y confirmaría que padece depresión crónica, lo cual incluye inestabilidad emocional cognitiva, alteración de sueño, uso de alcohol y problemas en la relación de pareja.

En su comunicado, el popular 'Aladino' señala que, a pesar de haber sido tildado de muchas cosas malas, entre las que figuran ser "un abusador", dejó en claro que, de acuerdo a su criterio, no cree serlo aunque si consideró ser poseedor de una personalidad bastante compleja.

"He sido tildado de muchas cosas malas, defectos que seguramente tengo y ahora se me acusa de abusador y no creo serlo. Sé que tengo una personalidad compleja, que va más allá de lo que se puede ver de mí y me hago y me haré responsable de mis actos", dice inicialmente el texto.