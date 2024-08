Brunella Horna respalda a Pamela López tras denuncia: "Ningún Cueva te va a callar"

19/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La conductora de televisión Brunella Horna no dudó en pronunciarse sobre la denuncia que realizó Pamela López en contra de Christian Cueva. Al respecto, ella se mostró totalmente de acuerdo con la decisión de quien considera su amiga, por lo que le dedicó un emotivo respaldo.

Brunella muestra solidaridad con Pamela López

Desde hace mucho tiempo, la esposa de Richard Acuña ha revelado en varias oportunidades la amistad que mantiene con López. Por ello, no sorprende que, en esta difícil situación por la que atraviesa su amiga, ella se haya solidarizado de forma inmediata.

Durante la edición de su programa 'América Hoy', Pamela se conectó por videollamada junto a su abogada, la dra. Rosario Sasieta, para revelar en señal abierta los maltratos que había recibido por parte de su aún esposo. Tras ello, Horna le envió un mensaje de apoyo, afirmando que la apoya en su decisión de hacer la denuncia.

"Como ella dijo, las amigas cumplen un rol muy importante y ahí voy a estar siempre, estoy segura de que todas nosotras vamos a estar ahí siempre para apoyarte, darte fuerza y no tengas miedo", inició Brunella en su declaración.

En esa línea, la conductora indicó que nada ni nadie podrá detenerla, refiriéndose en específico al cuestionado futbolista. "Ningún Christian Cueva te va a callar, ni a ti ni a tus hijos. Mucha fuerza, sabes cuanto te quiero", añadió en su mensaje, por lo que, conmovida, Pamela Franco respondió: "Gracias Bru, yo también te quiero. Gracias".

Brunela había arremetido contra Cueva

Coincidentemente, hace algunos días la conductora tuvo serios cuestionamientos en contra de Christian Cueva, debido a que el futbolista había sido captado en actos bochornosos, producto del consumo de alcohol. Esto le causó indignación, debido a los rumores sobre el posible fichaje de 'Aladino' al Club Universidad César Vallejo, que preside su esposo.

Luego del comentario de Ethel Pozo, quien se refirió a la posibilidad de ver a Cueva en la UCV , Brunella se mostró en contra, por lo que sugirió que esto no sería posible, y que en lo particular desearía que no fuese así.

"La verdad, espero que no (...) ha salido unas imágenes de Christian Cueva que estaría tomando cerveza" agregó Horna, dejando en claro su posición respecto a la supuesta llegada del pelotero al club.

Lo cierto es que, desde aquella oportunidad, Brunella Horna posiblemente dejó en claro que no simpatizaba con él, por lo que ahora, sin dudarlo, se ha manifestado en solidaridad con su amiga Pamela López, por lo que ha mencionado que ni Cueva ni nadie "la va a callar"