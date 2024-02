¡No la suelta! Robotín dedicó lindas palabras a Robotina ¿Volverán?

Una de las parejas más destacadas en el mundo del espectáculo era la compuesta por 'Robotín' y 'Robotina'. Estos famosos "robots" de la escena de la farándula vivían su romance sin igual, pero todo cambió cuando Karelys Molina descubrió que Alan Castillo le fue infiel. Tras este suceso, su relación pasó por altibajos y, después de varios meses, se encontraron nuevamente en el programa "Reventonazo de la Chola". Alan no perdió la oportunidad de dirigirse a su ex pareja y le dedicó unas palabras que deja en intriga si volverán.

El programa de la popular "Chola Chabuca", tuvo como invitados a los ex enamorados, en donde la bailarina participó del concurso "Super Star 2 del Reventonazo", siendo protagonista porque fue la ganadora de dicha serie de actividades.

Tras obtener la victoria, el premio lo otorgó 'Robotín', que fiel a su estilo, no perdió la gran oportunidad de dedicarle unas palabras a la persona con la que parece que tiene aún sentimientos encontrados.

"De verdad te felicito Karellys Molina, 'Robotina'. Siempre me ha encantado tu fuerza para salir adelante", dijo Alan antes de ser silbado y abucheado por el público del programa.

En el año 2022, un programa de espectáculos expuso lo que fue un bombazo en el momento, la infidelidad del famoso 'Robotín'. Yessenia Velásquez señaló al personaje pues le negó a ella su relación con Karelys Molina.

"Me dijo que estaba soltero, que había terminado con Karelys. Y que se había peleado con ella porque publicó una foto en sus redes donde Fabio Agostini la estaba cargando. Luego me llamó y me dijo que regresó con 'La Robotina' que por favor borre las fotos y se quede en secreto todo lo que había pasado entre nosotros", exclamó la artista callejera.