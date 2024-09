¡Enamorada! Katia Palma reveló romance con alguien 10 años menor que ella: "Chupo colágeno"

Fuertes declaraciones. La conductora de televisión, Katia Palma, reveló recientemente que mantiene una relación amorosa con una persona que es diez años menor que ella. Fiel a su estilo, la clown confesó que su preferencia de edad se debe a que "chupa colágeno".

Durante una entrevista para el podcast de Magaly Medina, Katia fue consultada por sus gustos personales para entablar una relación amorosa. Cabe resaltar que la 'Urraca' hizo una pregunta muy directa:"¿Te gustan los chibolos o chibolas?", mencionó, por lo que Palma respondió sin ningún inconveniente.