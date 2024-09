¿Amores que matan? Lis Padilla anuncia entre lágrimas separación con su esposo: "Tanto dolor"

03/09/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tiempos grises para Lis Padilla. La popular tiktoker, quien se hizo conocida por el trend 'Son de amores', anunció que se está separando de su esposo, quien es conocido en la red social como 'El hombre de la casa'. Entre lágrimas, Padilla reveló algunos detalles del difícil momento por el cual atraviesa, causando diversas reacciones entre los usuarios.

Lis Padilla se separa de su esposo: ¿Por qué?

A través de una transmisión en vivo, la influencer reveló que era inminente el distanciamiento con Enrique Hildebrandt, su pareja, debido a que ahora ha conseguido un trabajo en un programa de televisión. Al respecto, mencionó que su relación de siete años había concluido, y que continuará con su carrera para mantener a sus hijos.

"Todo lo que hago es por ellos, tengo que aprovechar el momento", indicó muy conmovida la tiktoker, asegurando que sus pequeños son prioridad en estos momentos, los cuales podrían venir a Lima para estar junto a ella y tener mejores oportunidades.

Respecto a ello, señaló que su marido se ha mostrado en contra de dicha medida. "Quiero traer a mis hijos, pero él no está de acuerdo. Me dice: no hagas que te haga quedar mal en las redes sociales", sentenció.

Esto habría ocurrido luego de que Padilla firmara su contrato laboral y decidiera establecerse en Lima. Al respecto, Lis menciona que notó cierta indiferencia por parte de 'el hombre de la casa', y se sintió muy disgustada luego de lo manifestado en contra suya. " Me quiere hacer quedar mal" , indicó.

Separación entre Padilla y su esposo desencadenó polémica

Luego de anunciar su separación, Enrique Hildebrandt, conocido como 'el hombre de la casa' en sus redes sociales, no habría tomado muy bien dicha noticia. Al respecto, Lis indica que su expareja negó rotundamente su relación. "No sé nada, no tengo esposa, no me he casado", habría mencionado cuando le consultaron por la tiktoker.

En las plataformas digitales, muchos usuarios no tardaron en opinar sobre tal anuncio. La gran mayoría de comentarios mostraron cierto desacuerdo con Lis Padilla, al punto de señalarla como la responsable de que su relación con el padre de sus hijos haya terminado.

Ante tal suceso, el influencer Ric La Torre salió en su defensa. "Lis Padilla se separa de 'El hombre de la casa'. Hace Live llorando, la gente reacciona y le dicen: 'Eso pasa por venirte a Lima'. Se pasaron", señaló.

Fue así que, la conocida tiktoker Lis Padilla reveló entre lágrimas que la relación con su esposo había terminado, indicando que luego de tal decisión, él la "quiere hacer quedar mal"