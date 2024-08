¡Emotivo ADIÓS! Johanna San Miguel fue sorprendida EN VIVO durante su despedida de EEG

03/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Se despidió! La conductora de televisión, Johanna San Miguel, le dijo adiós a Esto Es Guerra durante la última edición del programa. En medio de una emotiva despedida, la popular 'Queca' recibió el cariño de sus compañeros y espectadores del programa.

Así, Johanna se despidió del espacio televisivo que la albergó por más de 12 años, no sin antes ser reconocida por la producción del programa, quién decidió sorprenderla en vivo con una gran revelación.

EEG sorprendió a Johanna San Miguel

Durante la edición de ayer, viernes 02 de agosto, 'EEG' dedicó parte de su emisión de lo que sería el último programa de Johanna San Miguel. De esta manera, la popular 'chata' fue reconocida por la producción durante la parte final del programa, por lo que no pudo evitar sentirse conmovida.

Sin embargo, lo que más causó asombro durante el emotivo momento, fue la sorpresiva aparición de Mathías Brivio, quien también formo parte del espacio de TV durante algunos años. Por medio de una videollamada, el exconductor de EEG formó parte de la despedida a San Miguel, por lo que le dedicó unas tiernas palabras.

"Yo sé que es un momento muy importante en tu vida, que estás viviendo. Sabemos lo importante que ese programa para nuestras vidas. No quería dejar la oportunidad de estar acá, de mandar un beso", indicó Mathías ante la emotiva reacción de Johanna.

Asimismo, Brivio resaltó la trayectoria de su excompañera de conducción, afirmando que el programa de competencia ha sido todo un éxito desde el principio, mismo en el que ambos iniciaron. "Le guste a quien le guste, Esto es guerra es parte de la historia de la televisión en Perú, y me alegra mucho que tú y yo hayamos sido una dupla en esta linda historia", mencionó, emocionando hasta las lágrimas a la actriz.

#EEG Este programa se lo dedicamos a Johanna 🦁 pic.twitter.com/ihbm0rscJR — Esto es Guerra (@estoesguerra_tv) August 3, 2024

Así se despidió Johanna de EEG

Johanna San Miguel fue despedida entre aplausos y emotivas reacciones por parte de los competidores de EEG. Así, la 'chata' dejó su micrófono en un pequeño cofre, el cual fue cerrado para simbolizar el fin de una etapa .

Luego de aquel momento, se abrió una gran puerta con el mensaje "Gracias Johanna", por lo que ella se retiró. "Gracias a todos, las palabras sobrarían en este momento. Me voy contenta. Un huequito en el corazón, pero me voy sabiendo que hay mucha gente que quiero y me quiere acá. Eso es algo que apreció mucho", manifestó Johanna San Miguel, quien así terminó despidiéndose definitivamente de EEG.