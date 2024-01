¡Enterró al zorro! Marisol Aguirre se luce junto a su pareja en redes y deja atrás a Christian Meier

Marisol Aguirre parece haber olvidado definitivamente su ex esposo Christian Meier y decidió darse una nueva oportunidad en el amor, pues hace unos días compartió imágenes inéditas junto a su actual pareja, el empresario Carlos Enrique Vásquez, y sus hijos, Stefano y Gia.

Como se recuerda, la actriz fue vista en septiembre del año pasado en un karaoke, en el distrito de Miraflores. En aquella ocasión la rubia estaba acompañada de un misterioso galán, quien más tarde fue identificado como Carlos Enrique Vázquez de 55 años y es odontólogo de profesión.

Aquella vez, la también presentadora de televisión no confirmó ni desmintió su nueva relación, sin embargo ,tiempo más tarde dejó saber en una entrevista que se encontraba muy ilusionada y dándose una nueva oportunidad en el aspecto sentimental.

La actriz utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir imágenes y videos de una cena romántica que disfrutó en compañía de Carlos Enrique Vázquez, pero lo que más llamó la atención fue la presencia de los hijos que tiene producto de su relación con Christian Meier, Stefano y Gia Mier.

La velada se habría dado en un restaurante miraflorino y en las imágenes se puede observar que los hijos de la actriz llevan una muy buena relación con la pareja de su madre, haciendo oficial la relación.

Por otro lado, Marisol Aguirre también utiliza sus redes sociales para promocionar el centro odontológico de su pareja. En un reciente video, la actriz mostró como Vázquez le hace una extracción de una muela de juicio. Ambos demuestran mucha química en el video y se ven muy enamorados.

El famoso actor se casó hace unos meses y confesó en una entrevista que nunca antes había sentido emoción por usar un anillo de bodas y que actualmente vive ilusionado del matrimonio con Andrea Bosio, con quien se casó el pasado 1 de Julio en una ceremonia privada en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

"Tengo un anillo en el dedo... Jamás hubiese imaginado que llevaría un anillo en el dedo. Ya ni lo siento. Obviamente, el día que me lo quite lo sentiré hasta en los hue***. Me ha traído una ilusión que jamás vino en mi vida" expresó.