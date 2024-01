Daniela Sarfati confirma reconciliación con Óscar López Arias y revela por qué se dieron una segunda oportunidad

El 2024 trajo consigo una sorpresa para los seguidores de Óscar López Arias y Daniela Sarfati, quienes compartieron una tierna muestra de afecto durante las festividades. Este inesperado encuentro desató rumores de reconciliación, dejando perplejos a muchos, ya que el actor anunció su separación de la madre de su hijo en marzo de 2023. Ahora, la actriz confirmó la reanudación de su relación con el padre de su hijo, revelando las razones detrás de esta decisión.

Daniela Sarfati, quien estuvo de invitada al canal de YouTube Soy Jackie Ford, no dudó en confirmar la noticia que ha acaparado la atención de la prensa y los seguidores. " Estoy enamorada ", expresó la artista, dejando claro que ha decidido retomar su relación con Óscar López Arias.

Daniela Sarfati explicó que la decisión de volver a unirse a Óscar López Arias se basa en la transformación personal de ambos a lo largo del tiempo. Los dos han evolucionado y se consideran "una mejor versión" de sí mismos, distantes de quienes eran cuando comenzaron su relación. La actriz enfatizó que ven estas idas y venidas como parte de su aprendizaje en la vida, reconociendo que han cambiado y crecido como personas.

La actriz también profundizó en el tema, destacando que, a pesar de sus altibajos, están comprometidos a evitar la repetición de patrones tóxicos. Sarfati compartió su perspectiva sobre el compromiso a largo plazo, abrazando las experiencias que han vivido y reconociendo que no son las mismas personas que se conocieron hace dos décadas.

"Si tú te propones a transitar la vida con alguien, tomas estas idas y venidas como parte de tu aprendizaje. Así yo lo tomo porque me casé, me divorcié, me volví a juntar y separé. Ahora me he vuelto a juntar. Nos hemos encontrado desde otra versión... No somos los de hace 20 años porque si fuera así, estaríamos repitiendo lo tóxico", comentó.