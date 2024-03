Magaly Medina arremete contra Pamela López por reaparecer con Cueva: "Le encanta la vida cómoda"

27/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La aparición de Pamela López al lado de Christian Cueva durante un retiro espiritual en Trujillo, causó gran controversia en la farándula nacional, y Magaly Medina no tuvo reparos en arremeter contra la esposa del 'Aladino' por aparentemente haberlo perdonado a pesar de que le fue infiel con la cantante de cumbia Pamela Franco.

Le pidió perdón a Pamela

Como se recuerda, las escenas difundidas por el programa 'Magaly TV: La Firme' el pasado lunes se ve al futbolista 'Cuevita' romper en llanto tras dedicar un mensaje pidiendo perdón de sus errores a la madre de sus hijos, en una iglesia cristiana. El deportista se mostró totalmente arrepentido de todas sus acciones que llevaron a 'destruir su matrimonio'.

Además, aprovechó en resaltar el gran amor que le tiene a su aún esposa esperando que puedan retomar su relación, asegurando que "no era él" quien era protagonista de los impactantes y reveladores chats compartidos en distintos espacios televisivos que evidenciaban su engaño.

"Quiero pedirte perdón ante los ojos de Dios por no haberte escuchado, por no creer en cada cosas que decías... pero tú y yo seguiremos firmes porque mi amor por ti es muy grande, porque te amo por Dios, te amo por Dios, perdóname, perdóname por todas esas cosas que he cometido, que no era yo, que no era yo, que no, yo lo acepto, te amo", comentó Cueva entre lágrimas.

Sin embargo, la mayor sorpresa para todos aparecería después cuando se ve a Pamela López sosteniendo unos globos, un cartel y luego pasar a abrazar al exjugador de Alianza Lima, que dejaría abierta la posibilidad de la reconciliación.

¿Lágrimas de cocodrilo?

Magaly Medina no dudó en asegurar que no creía en el llanto ni arrepentimiento de 'Cuevita' y lamentó que Pamela López sí lo haga.

"Bueno, ahí lo aplauden porque él se muestra lloriqueando con la voz entrecortada, agarrándose los ojos como tratando de impresionar. Porque la única que le cree es Pamela López. Ella ya le había perdonado desde hace tiempo, desde que se fue a Europa, diciendo que iba a ver a su amiga. ¡Ay, quién le va a creer eso! ¿Quién le cree ese cuento? Eso fue para estar cerca de Cueva", recalcó Medina.

Asimismo, la periodista señaló que López soportaría "que le saquen la vuelta" por el nivel de vida que le da 'Aladino' con grandes comodidades y lujos, y con ello, "se traga su orgullo y dignidad".

"La ha hecho sufrir un montón. Su vida (...) es un camino con un hombre del que siempre desconfía. Eso no es vida. (...) Pero estas mujeres piensan 'tengo tres hijos, no tengo una profesión, no tengo una carrera, ¿qué voy a hacer? También les encanta la vida cómoda, los viajes, eso les gusta. Entonces tiene que tragarse su orgullo, su dignidad, y seguir aguantando a un tipo como pueda", sostuvo.

Magaly no cree en Cueva

Por otro lado, Magaly expresó de forma irónica que no cree en las lágrimas que derramó el exjugador íntimo al pedir perdón, asegurando que un hombre que es infiel una vez, lo será siempre.

"Este hombre lleva 13 años con Pamela y en los 13 años ha esta pobre mujer le han puesto los cuernos, le han engañado, le han mentido e irrespetado, todo lo que ella nos contó, al menos de lo último que nos contó que de los últimos años que lleva casada con él y un poco antes de casarse", finalizó.

De esta manera, Magaly Medina no dudó en lanzar contundentes críticas contra Pamela López por haber sido vista junto a Christian Cueva en un retiro espiritual el pasado fin de semana, dejando así como evidente su reconciliación a pesar de su infidelidad.