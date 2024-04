¿Lo ve como una estrella? Juan Manuel Vargas llenó de elogios a José Rivera tras buenos partidos con la 'U'

José Rivera se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados de Universitario en los últimos meses, y ha llamado la atención del mismísimo Juan Manuel Vargas, que lo llenó de elogios tras sus rendimientos con los 'cremas'.

El destacado lateral izquierdo de la Selección Peruana destacó la entrega de Rivera en la cancha, y aconsejó al futbolista de 26 años que continúe por el mismo camino en el que va.

"Primera vez que lo veo jugando en la 'U' como delantero y todo lo que corrió, los dos goles, perfecto, lo aplaudo. A veces, todo este tema de lo que genera el elogio, puede dar cargas y me gustaría que siga por el mismo camino", señaló.

Como si no fuese suficiente con los elogios de Vargas, el histórico Julio César Uribe también se sumó a los elogios para Rivera, y comentó que su historia de superación lo ayudó a ganarse un lugar en la 'Bicolor'.

"Yo no lo conozco, pero he leído su historia. Es encomiable. Aplaudo a José Rivera y espero que sostenga con humildad el elogio para que se haga más grande porque me gratifica que mis compatriotas sonrían y hagan sonreír", comentó el 'Diamante'.