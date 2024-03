¡Engañaron al 'capi'! Nicola Porcella revela cómo fue que se enteró que le fueron INFIEL en 2015

18/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Nicola Porcella se encuentra bastante enfocado en sus proyectos personales. Sin embargo, sorprendió al ser entrevistado recientemente, revelando cómo fue que se enteró que en 2015 le fueron infiel.

Se confiesa

En entrevista con el programa 'Haz Match' de Tinder Latam, el 'exguerrero' se animó a contar pasajes que casi nadie conocía acerca de su vida. Y es que, según sus propias palabras, estuvo envuelto en medio de una relación tóxica donde finalmente le terminaron siendo infiel.

En medio de una charla sumamente sincera con la conductora Ana Sáenz, Porcella detalló que fue un amigo cercano a él, quien se encargó de confirmarle este hecho, afirmando que encontraron a su entonces pareja con otro hombre en su habitación.

"Él me llamó y me dijo: 'Nicola, yo la fui a buscar y ella había tomado mucho.... no te quiero mentir. Entré al cuarto de uno de esos bungalows y ella estaba echada en la cama sin ropa con alguien'", relató el exparticipante de 'La Casa de los Famosos'.

Sin embargo, para romper la tensión del momento, Wendy Guevara, quien también se encontraba presente en el set, bromeó con la situación, alegando que si engañaron a ex 'capi' de 'Las Cobras' fue porque aquel hombre era más guapo que él.

En respuesta, el peruano indicó que este no era más atractivo sino alguien 'normalito': "No era más guapo que yo. Era un chico normalito, pero no era feo. O sea guapo como yo no era".

Su relación se tornó tóxica

En otro momento, señaló que, a raíz de toda esa situación, la relación que mantenía con su entonces pareja se tornó sumamente tóxica hasta llegar al punto de revisarle el celular, volverse celoso e incluso serle infiel con otras mujeres de su entorno.

"Lo hice (lo de revisar el celular) cuando tuve una relación tóxica. Como sabía que ella me estaba engañando le revisaba su celular porque tú te quieres creer la mentira (...) Yo sabía que me estaba mintiendo y comenzó mi toxicidad. Como sabía que me hizo una, entonces yo también comencé a ser infiel. Fui muy celoso, ahora trato de estar con chicas que no me saque celos", agregó el chico reality.

Pese a que no dio nombres, muchos creen que Nicola Porcella estaría hablando de su expareja Angie Arizaga, con quien mantuvo una relación de cinco años, la cual llegó a su fin en medio de denuncias de maltrato y varios rumores de que ambos habrían sido infiel.