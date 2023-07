Exjefe de Anthony Aranda lo amenaza públicamente: "No te conviene que la gente ni tu pareja se enteren"

Anthony Aranda ha saltado nuevamente al ojo público después que inaugure su escuela de baile en compañía de Melissa Paredes, pero ahora se ha visto envuelto en una nueva polémica debido a que su exjefe salió a amenazarlo en redes sociales, a tal punto de dejar entrever que el bailarín habría hecho algo grave.

Según un comunicado que publicó en sus redes sociales, más especificamente en su cuenta de Instagram; el exjefe de Anthony, quien responde al nombre de Denis Montejo, dijo que no piensa soportar más mentiras y que es falso que el Anthony haya renunciado a su trabajo, sino que fue despedido.

"No te fuiste. Yo te saqué antes de que hagas lo que estás haciendo. Creo que no debes jugar con fuego. Me conoces, sabes que yo no aguanto las mentiras. Pero si te vas a poner a mentir ya no seguiré en silencio como he estado hasta ahora", se lee en la primera parte del comunicado.