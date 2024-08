¡EXPLOTÓ! Janet Barboza cuadra a Nicola Porcella por minimizar su programa: "Ojalá no regreses"

¡No aguanta pulgas! La conductora de televisión, Janet Barboza, se mostró indignada luego de conocer los comentarios de Nicola Porcella sobre su programa, al cual minimizó y criticó severamente por mostrar parte de sus lujosos relojes.

Ante ello, la popular 'Rulitos' no dudó en responder a las declaraciones del modelo peruano, por lo que manifestó que no desearía volver a ver al exparticipante de EEG en tierras peruanas.

Tras un reportaje emitido por 'América Hoy' sobre sus relojes, Nicola mencionó en una transmisión en vivo que " no conocía a ese programa " y cuestionó que realicen notas como estas, debido a que pondrían en riesgo a su familia.

Ante tales comentarios, Janet Barboza se mostró furiosa, y salió a la defensa de su programa televisivo. Así, indicó que el conductor de tv mexicana está teniendo un "doble discurso", y lo acusó de fingir un papel de víctima ante sus seguidores.

"Son aquellas personas que hacen una cosa y luego dicen otra. Primero tienen un pasado tormentoso y, de pronto, de noche a la mañana se envuelven en un manto de santidad. Eso pasa con Nicola Porcella (...) Ahora sale iracundo a desconocer el programa, a ponerse en plan de víctima porque, desgraciadamente, en estos tiempos eso funciona. Pero eso a mí me da igual", expresó.

Asimismo, la conductora indicó que la intención de su programa era mostrar el éxito que viene teniendo Nicola en tierras charras, por lo que cuestionó la reacción negativa del modelo.