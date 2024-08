Nicola Porcella DISPARA contra América Hoy por revelar el alto valor de sus relojes: "Mi familia está asustada"

Nicola Porcella atraviesa tal vez el mejor momento de su carrera luego de probar suerte en el espectáculo mexicano. Fue su participación en La Casa de los Famosos lo que lo catapultó al estrellato en dicho país y también su buena relación amical con Wendy Guevara. Por ello, el peruano es una de las figuras más solicitadas en la televisión azteca.

Gracias a su éxito, el exchico reality se ha dejado ver con lujosas prendas en los últimos meses que han llamado la atención de los programas especializados de nuestro país. Por ejemplo, América Hoy analizó los precios y costos de dichos aditamentos al punto de señalar que uno de sus relojes superaba los 80 mil dólares.

Y aunque esto pueda generar impacto en el público, Nicola Porcella no lo recibió de la mejor manera luego de sus recientes declaración en una transmisión a través de las redes sociales. El peruano se encontraba con Wendy Guevara mientras ambos respondían las consultas de sus miles de seguidores.

Fue ahí cuando uno de estos comentarios le pidió un opinión sobre lo expuesto en el espacio matutino conducido por Ethel Pozo y Janet Barboza. El ex Esto es guerra dijo en un principio que no conocía este tipo de programas; sin embargo, tras unos segundos expresó toda su molestia.

Nicola dejó en claro que no estaba de acuerdo con lo expuesto por el mencionado programa pues habían revelado valores que no debieron. Incluso aseguró que su familia que vive en Perú se encuentra asustada por las altas tazas de delincuencia que actualmente vive nuestro país.

"No conozco esos programas, no sé de esos programas yo... Se pasan Wendy, pusieron todo lo que tengo ahora, O sea que les importa lo que yo gaste en relojes, pusieron los precios, pusieron todos y obviamente mi familia llama toda asustada. Pusieron todo y eso no se hace, mi familia está asustada. Pusieron mira que usa Nicola, los relojes de Nicola, los autos que usa Nicola", expresó en Instagram.