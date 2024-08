¡SE RESINTIÓ! 'Giselo' arremetió contra Melissa Paredes por no invitarlo a su boda: "Estoy dolido"

La boda de ensueño entre Melissa Paredes y Anthony Aranda se llevó a cabo el fin de semana pasado, y contó con la participación de algunos personajes de la farándula. Sin embargo, Edson Dávila, el popular 'Giselo' manifestó en su programa que él no fue parte de la la lista de invitados.

De esta forma, el conductor de America Hoy dedicó unos minutos de su espacio televisivo para arremeter contra Paredes y Aranda, mostrando su molestia por no ser considerado para participar en la celebración de los recién casados.

En la edición de hoy, lunes 05 de agosto, 'Giselo' no desaprovechó la oportunidad para ir con todo y pronunciarse sobre la poca cortesía que tuvieron Melissa y Anthony por no invitarlo a ser testigo de su boda.

"Estoy dolido. Me quiero dirigir directamente: Meli, la primera vez que me pusieron 'Giselo' fue en tu cumpleaños. Anthony, yo trabajé contigo en el Gran Show'. He compartido con ellos, ella ha sido madrina de mi podcast", manifestó seriamente el conductor.

Asimismo, y muy fiel a su estilo, Dávila no dudó en recordar lo mencionado por Melissa en una oportunidad, cuando indicó que Ethel Pozo, también conductora del programa, no formaba parte de su círculo íntimo de amistades.

"Yo entiendo que no la invites a la señora Janet, a Ethel, porque no es de tu círculo (de amigos), pero me duele que a mí no me invite Ha invitado hasta a las mamás de sus alumnas", expresó indignado.