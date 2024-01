¡Fuerte y Claro! Ezio Oliva responde a comentario sobre su estatura en video romántico con Karen Schwarz

23/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reconocido cantante peruano, Ezio Oliva, demostró su elegancia y buen humor al responder de manera ingeniosa a un comentario desafortunado sobre su estatura en un romántico video publicado por su esposa, Karen Schwarz, con motivo de celebrar los 40 años de la reconocida modelo.

¿Qué dijo?

En el video compartido en la cuenta de Instagram de la exconductora, la pareja disfrutaba de un momento íntimo y romántico, bailando en ropa interior y expresando su gratitud por la familia y los amigos cercanos. Sin embargo, entre los comentarios positivos, surgió uno desatinado centrado en la diferencia de altura entre la ex Miss Perú y Ezio Oliva.

Una usuaria comentó: "Tan chiquito es, tiene el tamaño de un niño o puede ser que ella es bien alta por eso se le ve tan chiquito". Este comentario, que podría haber generado una respuesta negativa, encontró una respuesta inesperada por parte del cantante.

Con elegante humor, El intérprete de 'Siempre has sido tú' decidió tomar el comentario con ligereza y respondió: "Soy niño pero no soy lampiño" . Esta respuesta, llena de gracia, no solo desarmó la crítica desafortunada, sino que también destacó la capacidad del artista para manejar situaciones incómodas con estilo y sin caer en confrontaciones innecesarias.

Ezio Oliva contesta a desatinado comentario de usuario.

El episodio resalta la habilidad de Ezio Oliva para mantener un enfoque positivo incluso frente a comentarios poco considerados. Además, evidencia la fortaleza de la relación con Karen Schwarz, que ha superado diversas especulaciones y comentarios sobre la diferencia de altura entre ambos.

¿Cuánto mide Karen Schwarz en comparación a su esposo?

La diferencia de estatura entre la ex Miss Perú y el cantante peruano, que es de aproximadamente 10 centímetros, ha sido tema de conversación a lo largo de los más de 11 años de relación de la pareja. A pesar de las especulaciones, la empresaria ha afirmado en diversas ocasiones que esta diferencia nunca ha sido un obstáculo en su relación, ya que lo que la enamoró fue la seguridad y autenticidad del excantante de Adammo.

Cabe mencionar que hace pocos días la exconductora estuvo celebrando su cumpleaños número 40 en una celebración donde estuvieron presentes familiares y amigos cercanos así también como amistades del mundo del entretenimiento.

En conclusión, la respuesta de Ezio Oliva sobre su estatura en comparación con Karen Schwarz no solo desvió la atención de la crítica hacia el humor, sino que también reforzó la imagen de una pareja sólida que afronta cualquier comentario con gracia y amor.