Fabio Agostini cuenta lo que pasó después del beso con Wendy Guevara: "Dormimos en cucharita"

Fabio Agostini regresó de México con la maleta llena de anécdotas. El chico reality contó todos los detalles de lo que pasó después de ese polémica beso con Wendy Guevara en México. Sin duda, más de uno se quedó con la boca abierta.

Fabio Agostini salió con Wendy Guevara

Fabio Agostini, el nuevo jale de Esto es guerra, ya está de vuelta en Lima después de su aventura por tierras aztecas, donde estuvo grabando contenido con influencers de peso. A su regreso, el modelo español confesó que se llevó una gran imagen de México y que está contento con la audiencia que logró.

Pero lo que realmente nos tenía intrigados era su comentada visita al podcast Cómplices del desmadre, donde el anfitrión es nuestro querido Nicola Porcella.

En Más Espectáculos, Fabio Agostini contó sobre uno de los momentos más virales del programa: el inesperado beso con Wendy Guevara durante un reto, donde hasta Nicola quedó en shock.

Fabio Agostini, entre risas, aclaró que sí hubo un encuentro con Wendy Guevara después del programa: "No salimos. De hecho, sí salimos". Con esa respuesta, dejó entrever que la relación con la ganadora de La casa de los famosos va por buen camino.

Austin Palao, que estaba presente en la entrevista, no perdió la oportunidad de bromear, diciendo que se fueron al cine y se dieron muchos besos. A lo que Fabio Agostini, con su ya conocido tono sarcástico, agregó: " Dormimos de cucharita. Austin me dijo que quería participar ".

Fabio Agostini conquistó México

Fabio Agostini no solo se llevó un beso de Wendy Guevara, sino que su paso por México fue todo un éxito. El 'Galáctico' se mostró más que contento con su experiencia. "Conocí bastante gente, que era lo que quería. Que me vean la cara ahí, que me vayan conociendo", comentó.

Además, resaltó que tuvo la oportunidad de grabar contenido con creadores influyentes del medio: "Hice contenido con gente muy pesada".

El modelo español se mostró satisfecho con la recepción que tuvo su trabajo en redes sociales y confirmó que su estrategia de ganar visibilidad en el competitivo mercado digital mexicano dio sus frutos.

"Me siguió bastante gente en México, que era lo que quería. A ver si suena la campanita", dijo con ese humor que lo caracteriza.

Con Fabio Agostini contando lo que pasó después del famoso beso con Wendy Guevara, queda claro que su paso por México no solo le trajo trabajo, sino también una química que dio mucho de qué hablar.