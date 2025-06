'Loco' Vargas y su inesperada reacción tras enterarse del divorcio de Tilsa Lozano y Jackson Mora

El nombre de Juan Manuel Vargas vuelve a sonar fuerte, y no precisamente por sus goles. El 'Loco' ha causado revuelo al reaccionar sobre el reciente divorcio entre Tilsa Lozano y Jackson Mora. Durante su paso por el All Music Fest, el exfutbolista soltó un peculiar gesto que dejó a más de uno con la boca abierta

La noticia bomba cayó el martes 11 de junio: Tilsa Lozano y Jackson Mora firmaron los papeles de su divorcio. Después de un buen tiempo distanciados, la pareja le puso punto final a su matrimonio legalmente.

Las cámaras de Todo se filtra lograron captar a la exmodelo llegando a la notaría, y aunque se veía afectada, prefirió no hablar sobre el tema.

Pero aquí viene lo interesante. El exfutbolista Juan Manuel Vargas fue abordado por Radio Moda sobre esta ruptura de la ex Vengadora, con quien tuvo un romance secreto hace más de diez años.

Durante la entrevista, el locutor intentó sacarle una opinión al 'Loco' Vargas sobre la separación, al estilo de El valor de la verdad. Le dieron la opción de "presionar un botón" para evitar la pregunta, y el exfutbolista, ni tonto ni perezoso, no lo dudó ni un segundo. Lanzó una sonrisa de esas que lo caracterizan, simuló presionar el famoso botón y se retiró del lugar.

Recordemos que hace un tiempo, en la emisión de La noche habla, el martes 22 de abril, Tilsa Lozano ya había soltado algunos detalles sobre su vida sentimental y había confirmado su separación de Jackson Mora.

"Hace dos meses estoy separada, no he hablado nada porque es un tema delicado, uno no toma decisiones de un día para el otro", confesó con una tristeza evidente.