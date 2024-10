Daniela Darcourt no descarta incursionar en otros géneros tras su éxito en la salsa: "Me he preparado"

Daniela Darcourt se ha consagrado en los últimos años como una de las artistas con mayor éxito en nuestro medio. Por ello, la salsera nacional se alista para brindar dos grandes presentaciones para despedir por todo lo alto este 2024 en el Teatro Peruano Japonés en un evento denominado 'Canto de mujer'.

Como se recuerda, este año ha sido muy productivo para la intérprete, pues ha logrado pasear su música en diversos países de la región y hasta incursionó en la actuación gracias al papel que tuvo en la aclamada película 'Vaguito'.

Por ello, Daniela Darcourt reconoce haber tenido un 2024 de mucho crecimiento en su carrera por lo que agradeció el cariño de sus seguidores que suelen acompañarla en cada una de sus presentaciones a nivel nacional.

Como se sabe, la intérprete nacional ha desarrollado su carrera dentro del género de la salsa lo que le ha valido reconocimiento no solo en nuestro medio, sino también a nivel nacional. Por ello, la exjurado de 'La Voz Perú' aseguró que no tiene miedo de incursionar en otros ritmos ya que en el último tiempo se ha preparado de la mejor manera para ofrecer todo su talento a sus seguidores.

"Es una tarea muy bonita pero que demanda mucha responsabilidad, me gusta siempre ofrecer lo mejor, que el público sienta y disfrute de todo lo que le puedo dar como una artista completa que canta, baila, que va mucho más allá. No me da temor caminar o explorar otros géneros, como lo que voy a presentar el 26 y 27 de octubre en el teatro Peruano Japonés con "Canto de mujer", allí dejaré aflorar mi pasión musical también por otros géneros, aquellos que normalmente no escucha el público en mis conciertos. Vamos hacer de todo un poco para que vean a una Daniela que ama la música en general", añadió.