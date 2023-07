Fans enfurecen por ingreso de Melissa a 'AFHS': "Cómo van a meter a una mujer que expuso a su hija"

La modelo e influencer Melissa Paredes está nuevamente en el ojo de la tormenta después de su reciente incursión en la serie se América TV, "Al fondo hay sitio". Según se pudo leer en redes sociales, los fans de la exitosa producción no están de acuerdo con que los productores la hayan incluído.

La ex Miss Perú debutó en la serie que enfrenta a los Gonzáles y los Maldini, este viernes 7 de julio y tiene el papel de "Patty". una repartidora de comida que el parecer tendrá un trama amorososa con Joel Gonzáles, quien es interpretado por el actor Erick Elera.

La incursión de Melissa Paredes al casting de la serie producida por Efrain Aguilar no ha sentado nada bien a los fanáticos, ya que muchos recurrieron a las publicación de la modelo para dejar comentarios expresando su rechazo; además, otros internautas expresaron su desacuerdo en Twitter.

"Al fondo hay sitio va cada vez de mal a peor", "Estuvo aburrido el personaje hubiera traído a otra persona", "Ya no veré afhs se malearon", "Que no hay otras actrices que no elijen a ella", "No pueden poner actores de verdad", "Ahora cualquier cojudez se pone actuar", son los comentarios de internautas.