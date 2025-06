Flavia Laos se pelea EN VIVO con la madre de Ale Fuller: "¿Por qué tiene que salir la mamá?"

12/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Flavia Laos sigue inmersa en la polémica. La actriz peruana protagonizó una fuerte pelea con la mamá de Ale Fuller durante la emisión de un conocido programa en vivo. A continuación, más detalles de este tenso momento que se originó por las revelaciones de Pablo Heredia en 'El Valor de la Verdad'.

Flavia y madre de Ale Fuller se pelean en vivo

Durante la más reciente edición de un conocido programa de espectáculos, Flavia Laos se comunicó en vivo con los conductores para aclarar la situación que la involucra con Pablo Heredia, Ale Fuller y Mayra Goñi. Según la rubia, se tergiversaron sus palabras, por lo que incluso llamó a la misma Ale para poner en orden las cosas.

Sin embargo, no pudo ocultar su incomodidad ante las declaraciones de Daniela Doberti, madre de Ale, quien aparentemente la dejó como mentirosa en medio de toda esta polémica nacida en 'EVDLV'. La modelo pidió que la misma Fuller sea quien salga a hablar y no terceros, en este caso, su mamá.

"¿Por qué no buscan a Ale también para que dé su opinión? ¿Por qué tiene que salir la mamá? Eso es lo que no entiendo", dijo la rubia bastante fastidiada, que ni la madre de Ale ni los conductores podían creerlo.

"Ale también tiene la versión real, imagino, y pueden ir a preguntarle. ¿Por qué tienen que salir terceros a hablar por las personas?", agregó Laos Urbina.

Daniela Doberti tampoco pudo ocultar su sorpresa ante la actitud de Flavia: "¡Asuuu! Uy, no. Me incomoda cómo se está refiriendo Flavia a mí, no sé que le está pasando. En todo momento dije que ellas siguen con la amistad y que Flavia debe aclarar la situación".

En esa línea, reiteró que ella tiene toda la autoridad de su hija para poder declarar ante los medios: "Ahora, ella (Flavia) quiere que salga Ale (a hablar) y que yo cuelgue. Yo le voy a hacer caso, ya dije lo que tenía que decir con autorización de mi hija", aseveró.

Es importante recalcar que esta situación nació en el programa de Beto Ortiz, luego de que el actor argentino, Pablo Heredia, revelara que mantuvo una relación con Flavia Laos, amiga de su expareja Ale Fuller.

De esta manera, se conoció que Flavia Laos y Daniela Doberti, madre de Ale Fuller, tuvieron una fuerte pelea en vivo debido a la polémica que involucra a las actrices con Pablo Heredia.