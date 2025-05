Leslie Shaw en aprietos: Compositor de 'Hay niveles' la CONFRONTA tras polémica con cantante boliviana

Leslie Shaw ha desatado una nueva polémica. Hace poco, la 'Barbie de la cumbia' se encontró con la cantante boliviana Elvia Abril, a quien acusó por interpretar su hit 'Hay niveles' sin haberle pedido permiso. En medio de este pleito, el compositor del tema, Carlos Rincón, llamó la atención a la rubia, señalando que es él quien comparte las regalías con la artista.

Tras su paso por Argentina, la cantante peruana llegó al aeropuerto de Buenos Aires, en donde coincidió con su colega musical. Leslie logró identificarla debido a que ya tenía conocimiento de dicha artista, quien ha ganado popularidad en Bolivia y otras zonas de la región andina gracias su versión folclórica del tema que Shaw interpreta con Marisol.

Evidentemente molesta, la rubia confrontó a Elvia y le pidió que se comunique con su abogado para solucionar el asunto. "¿Te parece llegar a un acuerdo con mi abogado? (...) Me comentó que se pusieron malcriados con ellos", manifestó Leslie. Por su parte, Abril, acompañada de un hombre, negó que esto haya sido así, asegurando que se comunicó con una representante de la cantante para buscar consensos, pero que su propuesta no fue bien recibida.

La tensa conversación entre ambas artistas quedó registrada en un video, el cual la rubia difundió en sus redes sociales. Poco después, Leslie Shaw volvió a compartir su enojo por esta situación. "Estoy muy molesta, no puedo creer lo sinvergüenza que son. Hay otro boliviano que está haciendo lo mismo. Ahorita llego y hablo con mi abogado, me tienen harta", señaló en otro clip.

Frente a esta circunstancia, Exitosa conversó con el compositor del tema, Carlos Rincón. Durante el programa 'Contra el Tráfico', el artista lamentó que la 'Barbie de la cumbia' haya tenido esta actitud, revelando además que compuso 'Hay niveles' y 'Pendejerete' a pedido de Leslie. Sin embargo, los derechos de ambas canciones no son exclusivos de la rubia, sino que existe un convenio en donde él y otro creador reciben parte de las ganancias.

"Yo tengo un convenio, un acuerdo de un porcentaje del 70% de las creaciones (...) Yo creo que en este caso, Leslie ha cometido un error. Ella a mí no me comunica nada, no sé si a Marcos (el otro compositor). Esto me perjudica, porque yo vivo de las regalías, no como ella que vive de un show diario", manifestó ante la consulta de Ricardo Rondón.