¿Fue consciente? Melissa Klug habría advertido a Pamela López sobre infidelidades de Christian Cueva

Melissa Klug se encuentra en el ojo de la tormenta. La controvertida empresaria causó revuelo, luego de que se conociera el posible vínculo que tuvo junto a Christian Cueva. Esto se dio en medio de las revelaciones de Pamela López, quien reveló detalles sobre las infidelidades cometidas por su esposo. Sin embargo, la Klug dio un giro inesperado, revelando su lado en la polémica historia.

La 'blanca de Chucuito' ha revelado los chats completos que tuvo con la aún esposa de 'Aladino', en donde aseguró que nunca tuvo un amorío con Cueva. En uno de esos mensajes, ella incluso le advirtió sobre ciertas actitudes de su marido, mismas que podrían dar indicios de las infidelidades que cometía.

El programa América Hoy hizo un repaso de los chats en donde se ve cómo ella le indicaba a López que su marido solía ser demasiado coqueto, y le sugirió que prestara atención a lo que realmente implica una infidelidad. Esto probablemente lo dijo a fin de que Pamela tuviera en claro que ella nunca tuvo un encuentro íntimo con el futbolista.

Asimismo, Melissa hizo referencia a las publicaciones que salieron a la luz en el 2019, en donde se reveló que tanto Cueva como Pamela Franco habían coincidido en itinerarios de viaje. " No es la primera vez que encuentras mensajes con indicios de infidelidad . Hasta itinerarios de vuelo le han sacado en televisión nacional", describió la Klug.

"Precisamente porque yo sé lo que es una infidelidad, y que te destruyan una familia completa, no voy a decir nada más, porque no se lo deseo a ninguna mujer", escribió Klug en el chat, resaltando que cortaría vínculos con Christian Cueva a raíz de lo ocurrido.

Tras la controvertida entrevista, Melissa Klug no dudó en pronunciarse de inmediato, a fin de aclarar el asunto en el cual se vio involucrada directamente. A través de sus redes sociales, publicó un comunicado titulado "A la opinión pública", en donde mostró su incomodidad respecto a la polémica.

"Con mucho desagrado me he visto sorprendida al ver mencionar mi nombre en una entrevista que debía tratarse sobre la lucha contra la agresión física y psicológica.(...) "Es totalmente falso afirmar que he tenido una relación íntima con el señor Christian Cueva", manifestó.