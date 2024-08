Samahara Lobatón tuvo drástica decisión luego que su madre, Melissa Klug, sea vinculada con Christian Cueva

21/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El escándalo continúa. Las recientes declaraciones de Pamela López han causado un revuelo total en la farándula peruana, luego de revelar que su aún esposo, Christian Cueva, tuvo un vínculo muy íntimo con Melissa Klug. Al respecto, Samahara Lobatón, la hija de la involucrada, ha tomado una severa y drástica decisión.

Samahara toma decisión tras escándalo de su madre

Durante la insólita entrevista que realizó Magaly Medina a Pamela López, ella reveló que había descubierto algunos mensajes subidos de tono entre su esposo y 'la blanca de Chucuito', alertando sobre una posible relación clandestina entre ambos. Además, en dichos chats, estarían involucradas las hijas de la controvertida empresaria.

La expareja de Cueva indicó que, al verse expuesto, el futbolista le confesó haber cometido una infidelidad con Melissa, reconociendo a su vez haber tenido encuentros íntimos con ella a finales del 2017. Además, mostró cómo ella decidió confrontar a Klug, quien aseguró que así se trataban "como amigos".

Tales declaraciones pudieron causar algún tipo de incomodad a Samahara Lobatón, quien es hija de Melissa. Esto podría deberse a que, en muchas oportunidades, ella ha cuestionado y rechazado severamente a las mujeres que se meten con hombres casados.

Por ello, no sorprende quizá la drástica decisión que ha tomado, puesto a que, a raíz del escándalo, la influencer decidió cerrar su cuenta de Instagram, por lo que ahora se mantendrá alejada de las redes sociales para evitar la controversia en la que se encuentra su mamá.

Cuenta de Instagram de Samahara Lobatón fue cerrada por ella misma.

Samahara ha criticado duramente a infieles

La reacción de la hija de Melissa Klug tras el escándalo podría deberse a su firme postura sobre la infidelidad. Durante su participación en el reality 'La Casa de Magaly', ella arremetió contra otra participante, Fiorella Retiz, quien estuvo involucrada con Aldo Miyashiro cuando estaba casado con Erika Villalobos.

"No soy partidaria de las mujeres que son amantes. Tú sabes a dónde metes, en qué pin*** te sientas, no me vas a decir que no. Tengo mi propia forma de ver las cosas. Ella no tiene 18, tiene 30 años, es una mujer bien grande", manifestó muy indignada al respecto.

En otro momento, ella confesó que alguna vez intentaron presentarle a Yahaira Plasencia, a quien ha acusado de haberse metido en la relación de su madre con Jefferson Farfán. "Una vez me la crucé, pero no la saludé. Me la quisieron presentar, estaba borracha. No tengo nada que hablar con ella. Romper una familia, no sé, ¿Cómo vives con esa culpa? Yo no podría", sentenció.

De esta manera, Samahara Lobatón tomó la drástica decisión de cerrar su cuenta en Instagram, luego del escándalo que involucra a su madre, Melissa Klug, con el futbolista Christian Cueva.