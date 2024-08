"Esa cosita es mía": Melissa Klug minimiza picante frase que le dijo Cueva porque fue un "juego de amigos"

Melissa Klug se ha visto nuevamente inmersa en el escándalo. Y es que Pamela López, la aún esposa de Christian Cueva, reveló, a nivel nacional, que el futbolista tuvo un amorío clandestino con la empresaria, quien minimizó los hechos pese a que este le enviaba picantes mensajes por las redes sociales.

Christian Cueva y Melissa Klug vienen acaparando los titulares de los diferentes medios de espectáculos. Ello tras la polémica de infidelidad que los envuelve debido a presuntos "encuentros íntimos" , que se habrían dado en más de una oportunidad.

Al respecto, Klug Orbegozo fue entrevistada por diario 'Trome' y no dudó en brindar su descargo sobre la pregunta relacionada a la 'picante' frase que 'Cuevita' le dijo en uno de sus mensajes: "Esa cosita es mía".

Según precisó al medio, cometió un error al creer que todo lo que conversaba con Christian Cueva no era más que "un juego" debido a la "confianza de patas" que existía entre ellos.

Sin embargo, no pudo evitar justificar dicha acción, argumentando que suele jugarse así con sus amigos hombres y mujeres, siendo Evelyn Vela, una de las personas a las que le incluso llama "esposa".

"Te juro que en su momento me pareció todo parte del juego que te da la confianza de patas, y ese fue mi error. Esa famosa frase que repiten fue creo una reacción a una de mis historias de Instagram, pero yo me juego así con mis amigos hombres y mujeres, incluso a Evelyn Vela le digo esposa y ella a mí", dijo en un primer momento.

El mensaje que Melissa Klug le envió a Pamela López.

Asimismo, la popular 'Blanca de Chucuito' manifestó que, a raíz de todo lo ocurrido, pudo darse cuenta que lo que para ella significó un simple juego, para la otra parte (Christian Cueva) resultó ser un coqueteo que posteriormente llevó a incomodar a la esposa de este.

"Ahora entiendo que lo que para mí era un juego, para la otra parte era coqueteo y por eso corté todo cuando la señora me expresa su incomodidad. Repito, en ningún momento he tenido una relación que no haya pasado de lo amical con el señor Cueva", agregó durante la entrevista.