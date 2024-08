Pamela López brinda detalles de los COQUETEOS entre Melissa Klug y Christian Cueva: "Esa cosita es mía"

Pamela López ofreció una entrevista a Magaly Medina para contar diversos pasajes de su tormentosa relación con Christian Cueva; sin embargo, terminó confesando que el futbolista tuvo un amorío con Melissa Klug, llegando incluso a brindar detalles de los coqueteos que existieron entre ambos.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', Pamela López se animó contar lo que vivió cuando fue pareja de Christian Cueva. Si bien su relación estuvo llena de infidelidades y maltratos, uno de los hechos que más llamó la atención fue la revelación acerca de una serie de encuentros clandestinos entre el popular 'Aladino' y Melissa Klug, lo cual fue confirmado por él mismo cuando buscaba el perdón de la madre de sus hijos.

De acuerdo a los detalles exclusivos que brindó López, si se enteró de dicha infidelidad fue porque encontró mensajes entre el deportista y la empresaria en el teléfono celular de este.

"Yo le encaro a ella porque encontré unas conversaciones muy comprometedoras y él me cuenta que tuvo encuentros con ella, que me había sido infiel con ella", dijo inicialmente.

En seguida, Magaly Medina le recordó que, en una de las conversaciones a las que calificó como "calentonas", él incluso le decía a la empresaria: "esa cosita es mía", haciendo clara referencia a sus partes íntimas.

"Por que, si mal no recuerdo, tú encuentras conversaciones que eran bastante 'hot', bastante calentonas: 'Esa cosita es mía', yo recuerdo que eso me contaste, que eso le decía él a ella", le contestó Medina en ese momento.

Al respecto, López aseguró tener pruebas que confirmarían dicha infidelidad: "totalmente (...) sí, entre 'te adoro, mi amor'. Muchas cosas, Magaly que yo las tengo, las pruebas las tengo".

Debido a toda esta situación, López optó por escribirle a Melissa Klug, quien lo único que atinó a decirle fue que ella no tenía la culpa de que el deportista sea un hombre "muy coqueto".

"Yo le escribí (a Melissa Klug), él ya me había confesado. Hablé con ella y me dijo que ella no tenía la culpa de que yo tenga un esposo coqueto", agregó.