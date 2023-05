"Fue una bendición": Mónica Cabrejos cuenta su experiencia trabajando con Jorge Benavides

La periodista Mónica Cabrejos aprovechó las declaraciones que viene dando Dayanita en los últimos días en diversos programas, para contar su experiencia cuando trabajó con el cómico Jorge Benavides; ella reconoció que el ambiente laboral con JB era muy agradable, pero que cometer un pequeño error le costó su puesto de trabajo en Latina TV.

La también escritora usó su cuenta de TikTok para publicar una serie de videos donde expresó que se encuentra más que agradecida con el comediante que interpreta a 'La tía gloria', pues eso le sirvió para hacerse un nombre popular en el ambiente del espectáculos, además impulsó su carrera televisiva.

"Trabajar con 'JB' fue, para mí, algo que marcó mi carrera. Marcó mi carrera por muchas razones. Primero, porque me dio la oportunidad de tener un nombre, de ser una figura y hacerme conocida", comentó. Además, aclaró que el trato entre ellos fue muy cordial. "Trabajé durante tres años seguidos. Jorge me protegió siempre. No éramos amigos. Me trataba de usted", narró Mónica.