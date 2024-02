¡Fuerte! Adolfo Chuiman habla de su 'picante' juventud en su barrio de Breña: "Tenía amigos choros"

28/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Adolfo Chuiman es uno de los actores más reconocidos de la televisión peruana, por su larga trayectoria. Con su participación en 'Al fondo hay sitio' se terminó de ganar el cariño de todos sus fieles seguidores. Sin embargo, muy poco se sabe de su vida personal, como por ejemplo, sobre su juventud en el distrito de Breña.

En una entrevista para un medio local, el afamado 'Peter', contó cómo fueron sus años mozos, donde tuvo que lidiar con la delincuencia y las malas compañías.

¿Cómo fue su juventud en Breña?

El actor contó que en su juventud conoció a todo tipo de gente, entre ellos, personas con malas costumbres que quisieron inclinarlo hacia los malos pasos. Sin embargo, contó que se mantuvo firme y aprendió a esquivar ese tipo de compañías.

" Me enseñaron hasta a chorear, pero a eso no le entraba yo, tenía amigos choros. Me amargaba cuando me insistían . Había batidas, esas batidas grandazas, todos entraban a los callejones", mencionó para Trome.

Además, confesó que, en una oportunidad, hasta estuvo a punto de ser llevado a un calabozo.

"A mi compadrito que le decían 'Gancho' lo vi subir a una azotea, el policía nos persiguió. Nos metimos a un gallinero y comenzamos a imitar a las gallinas, no nos quedaba otra, si no nos metían a cana", agregó.

Recuerda a su madre

Por otro lado, Adolfo Chuiman contó algunos recuerdos que tiene de su mamá, quien lo engreía cuando era muy chico.

"Me llevaba al centro, cuando recién estaba Monterrey, Escala, me invitaba hamburguesas, yo tenía como 4 años. Yo era su 'yoyo' y yo la adoraba a mi mamá, sufrí mucho cuando se nos fue".

Asimismo, contó que su famoso personaje 'Avelino' estuvo basado en sus vivencias que pasaba durante su juventud en Breña.

"(Avelino) Era el típico enamoradito del barrio, yo era así, iba bien vestidito, mi mamá me vestía bien, me peinaba bien, yo era su muñeco de mi mamá y mis hermanos me tenían bronca, por eso".

Como sabemos, Adolfo Chuiman es uno de los actores más queridos en nuestro país por su gran trayectoria, ha participado en diversas producciones y ahora lo vemos en 'Al fondo hay sitio'. Por esta razón, muchos de sus seguidores han querido conocer un poco más del artista y se animó a contar algunos pasajes de su juventud, donde, así como muchos, tuvo que hacerle frente a la delincuencia.