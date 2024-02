Efraín Aguilar genera polémica tras comentarios contra la comunidad LGBT: "Apología a la homosexualidad"

El reconocido productor televisivo, Efraín Aguilar, ha vuelto a estar en el ojo de la tormenta con sus recientes comentarios sobre la participación e influencia de la comunidad LGBT en la televisión peruana. Según el creador de 'Al fondo hay sitio', existe apología a la homosexualidad en nuestro país.

Todo sucedió durante su participación en el podcast 'Pitucos marrones' realizado la tarde del 22 de febrero; en esta conversación habló sobre la situación actual de las producciones televisivas y el cine en Perú, pero también emitió comentarios sobre la comunidad LGBT que causaron gran indignación en redes sociales.

En conversación con Hugo Lezama, el creador de 'Mil oficios' se mostró muy en contra de la comunidad LGBT y explicó que no está de acuerdo que sea incluido en el sistema educativo.

Las declaraciones del popular 'Betito' no pasaron desapercibidas en redes sociales, pues varios internautas lo criticaron mediante Twitter.

"Cuando dice "no se"... es que no puede decir ante cámaras que no soporta a los homosexuales... Así de sencillo", "Es homofóbico pero no se ha dado cuenta", expresaron los los usuarios en redes.