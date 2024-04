¡Fuerte! Aída Martínez confiesa el infierno que vivió con Julián Legaspi ¿Perdieron un bebé?

Hace unos días, Aída Martínez conmocionó al mundo de la farándula al denunciar que estaba recibiendo amenazas de muerte por parte de una conocida plataforma de juegos en línea. Esta vez, la arequipeña sorprendió a más de uno al contar detalles de su tormentosa relación con Julián Legaspi.

En una entrevista con un diario local, la influencer contó que vivió momentos muy duros durante su romance con el conocido actor peruano y hasta vivieron un trágico episodio a causa de sus actitudes tóxicas. ¿Qué pasó?

Aída Martínez habló sobre su tóxica relación con Julián Legaspi, cuando le consultaron sobre con qué actor se negaría a trabajar. La arequipeña aseguró que no le gustaría volver a compartir con el recordado 'Calígula', debido a que durante su romance fue víctima de agresión.