¿Nos traicionó? Fabio Agostini responde tras ser acusado de hablar mal de la mujer peruana

Fabio Agostini está envuelto en una nueva polémica tras ser acusado se hablar mal de las mujeres peruanas. El español generó un sinfín de críticas, luego de unos desafortunados comentarios que realizó durante su participación en el reality chileno 'Tierra Brava'.

El modelo, que radica en Perú desde hace varios años, mencionó durante el reality de convivencia que una de las cosas que más extraña de Chile es 'ir por la calle y ver gente bonita', comparación que ha desatado indignación entre sus fans.

¿Criticó a las peruanas?

Durante una conversación con Nicolás Solabarrieta, el modelo español expresó su nostalgia por volver a "ver gente bonita en las calles".

" Vas a la calle y ves gente bonita, ¿no? Eso es lo que más extraño, hermano... que por aquí (Perú), por lo general, sales a la calle... ", dijo, sin terminar su oración.

Como era de esperarse, estas declaraciones causaron indignación entre sus seguidores: "Cómo se vota en ese programa para sacar gente?? que lo saque de una vez y que se vaya a Chile si es lo que tanto quiere"; "Más allá de su nacionalidad, este tipo tiene el ego del tamaño de Júpiter, y como todos los megalómanos, terminará mal"; "Eso pasa por darle pantalla a gente sin talento"; "Pero si el peruano es el que le da chamba?"; "Pero si se metió con la Goñi", comentaron algunos usuarios.

Fabio Agostini responde

Ante esto, el español aclaró este malentendido en un conocido programa de espectáculos, donde le consultaron si las peruanas le parecen bonitas.

"Claro que me parecen bonitas. Si todos los días estoy con una nueva. Bonitas y feas hay en todo el mundo. No sé a donde quieren llegar", expresó.

Finalmente, se disculpó con las personas que se hayan sentido afectadas por los comentarios que realizó.

" Le pido disculpas a quien se ha sentido afectado, pero no he querido ofender a nadie. Estamos encerrados 4 meses en un reality, estamos encerrados y nos ponemos a hablar mil hueva.. ... Cuando estoy en España y alguien habla mal de Perú, me pico", manifestó Agostini.

