Karen Schwarz revela que Ezio Oliva recibe videos íntimos de dos chicas, ¿Son de la farándula?

Karen Schwarz hizo una fuerte revelación durante su participación en 'América Hoy'. Según la presentadora de TV, su esposo Ezio Oliva recibe videos íntimos de dos mujeres por redes sociales, ya que él mismo se lo ha confesado.

La expresentadora de 'Espectáculos' comentó que es muy amiga de su esposo y llevan una relación con mucha confianza, por lo que no tuvo ningún problema en contarle lo que estaba pasando.

"Ezio y yo somos patas y amigos. Es más, creo que lo he comentado, hay dos flacas puntuales en Instagram que no tienen cara, pero le mandan unos videos que no lo puedo decir por la hora", inició diciendo.

Ante tal revelación, las conductoras del magazine matutino quedaron sorprendidas y Joselito Carrera intervino para consultar si estas dos chicas pertenecen a la farándula nacional, cosa que fue descartada por Karen.

"No (no son del medio), Ezio me dice 'amor, mira', hay confianza. Yo siempre he dicho algo, si yo ando con temor de mi pareja, para qué estoy con él. Si él quiere estar conmigo es una decisión; ahora, si él mete la pata, perdemos una familia", sentenció Schwarz.