¡Fuerte! Magaly le asegura a Erick Delgado que Mario Hart sí lo 'atrasó': "No me hagan sacar los archivos"

Hace unos días, Erick Delgado aseguró tajantemente que Mario Hart no lo 'atrasó' y se atrevió a negar su relación con Nataniel Sánchez; dijo que nunca había estado con la actriz. Estas declaraciones indignaron a Magaly Medina, debido a que fue ella quien puso al descubierto el ampay del piloto con la recordada 'Fernandita'.

En la reciente edición de su programa, la conductora de 'Magaly TV: La Firme', le recordó al futbolista que el apodo de 'El chato atrasador', nació en su espacio, luego de que el exchico reality fuera visto con la artista peruana.

Ante ello, Magaly Medina emitió un fragmento de las declaraciones de Erick Delgado donde negó haber sido pareja de Nataniel Sánchez, durante esa fecha donde fue ampayada con Mario Hart.

Además, le recordó al futbolista que tiene todo documentado y le advirtió: "que no le hagan sacar los archivos".

Durante una conversación con Gonzalo Núñez, Erick Delgado enfureció cuando le recordó que Nataniel Sánchez le fue infiel con Mario Hart. Fue en ese momento cuando el futbolista aseguró que no había mantenido un romance con la actriz e indicó que las imágenes que protagonizaron eran de pura casualidad.