¡Se defiende! Bryan Torres culpa a chicas de ampay por tratar de robarle besos en conciertos

Bryan Torres se encuentra en medio del ojo público tras haber sido ampayado recibiendo un beso en la mejilla por parte de una misteriosa joven. Ante ello, el salsero decidió romper su silencio y culpar totalmente a las féminas, argumentando que suelen acercarse a él con malas intenciones.

Durante la más reciente edición de 'América Hoy', el salsero peruano decidió defenderse de las acusaciones en su contra, asegurando que las chicas muchas veces se acercan hacia su persona para tomarse fotos; sin embargo, algunas lo hacen con malas intenciones, tal y como ocurrió últimamente.

Con ello, el artista nacional aclaró que nada de lo que se vio en las imágenes es real.

"Se acercan a pedir fotos, te piden las chicas: 'oye una foto' y te quieren dar beso en el cachete y tomarse (una foto). Son súper mal intencionadas y si no te tomas: 'qué botado', pero jamás hasta el día de hoy he cometido una falta", sostuvo durante su entrevista al magazine matutino.

En otro momento, el cantante de salsa enfatizó que lo que se vio en el ampay no fue un beso en la boca como quisieron hacerle creer al público, sino que simplemente se trató de un saludo en la mejilla, puesto que tampoco conoce a la joven.

Incluso, el líder de 'Barrio Fino' juró por la vida de su primogénita que nunca besó a la mujer del video, reiterando que todo habría sido un error por el juego de cámaras.

"Te puedo jurar por la vida de mi hija que no es en la boca (...) Ese día llegamos a esa disco a tocar y llegamos tarde y no tocamos y nos fuimos a otra discoteca. Y esas chicas se acercaron a preguntar si tocaríamos o no, nada más", aclaró el salsero durante su entrevista al programa.