¡Lo destruyen! Jonathan Maicelo recibe duras críticas por show 'subido de tono' en discoteca

Le llueven las críticas. Jonathan Maicelo causó polémica por un espectáculo que brindó, el cual fue calificado como grotesco. En la reciente edición de 'Magaly TV: La Firme', se mostró las imágenes del show subido de tono que ofreció el boxeador en una discoteca de Ate Vitarte.

El administrador de la discoteca Harlen denunció que el deportista no cumplió con el contrato, puesto que solo se presentó por 45 minutos y dio una función 'desastrosa'.

De acuerdo a las imágenes que expuso Magaly Medina, en su programa, se ve a Jonathan Maicelo tratando de una forma denigrante a las mujeres y incluso jalándoles el cabello. Este hecho causó indignación en los asistente y también en el administrador del lugar, quien se mostró horrorizado por el espectáculo que presenció.

" Ha sido horroroso, creo que nos hemos sentido estafados porque solamente duró 15 minutos. Él estaba contratado para 45 minutos, más 15 minutos de fotografías, prácticamente una hora. Se puso a bailar porque se supone que a él se le contrata aunque sea para que lleve unos guantes de box, disimule, vino a pedir un whisky, se vino ahí a tomar, se puso como si fuera un stripper, se sacó el polo, sacó dos chicas, así no era el trato", comentó.

Según el administrador el boxeador cobró 3000 soles por su presentación y hasta regaló bebidas en la discoteca sin pedir autorización previa.

"3000 soles cobró sin decir nada comienza a regalar whiskies cómo va a regalar sin que nos diga algo. Cómo sabe boxear el machito se creerá, sale todo como soldado y 'no me digas nada' no le dije nada lo miré y se fue", relató.