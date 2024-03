¡Arrepentido! Christian Cueva se disculpó con Pamela López: "Sé que algún día me perdonarás"

El drama entre Christian Cueva y Pamela López continúa. Luego de las constantes declaraciones de la expareja del futbolista, el seleccionado peruano publicó un comunicado en redes sociales, donde se mostró arrepentido de sus acciones.

Cueva publicó un largo mensaje en su cuenta de Instagram, donde pidió disculpas a su esposa por "no escucharla" y por ser "egoista".

"Después de tanto tiempo, paso por aquí más calmado. Primero, para pedirle perdón a Dios, a mi familia y a la mujer que me dio toda su vida pensando en lo mejor para mi. Fui egoista al al no escucharla. Fuiste tú la que me decía mis verdades y nunca las quize escuchar", escribió.